Cette recrue dit tout sur son calvaire au PSG

Après sept saisons passées au Real Madrid et alors qu’il n’avait jamais quitté l’Espagne jusque-là, Marco Asensio s’est engagé libre avec le PSG cet été. Un changement qui n’a pas forcément été facile à vivre pour l’international espagnol. Mais désormais arrivé depuis deux mois à Paris, il se sent bien mieux dans la capitale française.

Si le PSG a beaucoup dépensé cet été avec les transferts de Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé ou bien Bradley Barcola, il a aussi réussi à réaliser de jolis coups sur le marché des transferts. En ce sens, des joueurs comme Milan Skriniar et Marco Asensio sont arrivés libres cet été.

Première à l’étranger pour Asensio

En ce qui concerne l’international espagnol, c’est sa première expérience à l’étranger. À 27 ans, Marco Asensio a fait le choix de quitter l’Espagne à la fin de son contrat avec le Real Madrid. Comme c’est souvent le cas, son adaptation à son arrivée au PSG n’a pas forcément été évidente, mais il sent bien mieux aujourd’hui.

« Ça a été un peu compliqué au début »