Cette recrue vit déjà un rêve au PSG

Hugo Chirossel

Alors que le PSG a obtenu sa première victoire de la saison le week-end dernier à l’occasion de la réception du RC Lens (3-1), Marco Asensio quant à lui a été auteur de l’ouverture du score lors de cette rencontre, son premier but sous le maillot parisien. Un moment spécial pour l’ancien joueur du Real Madrid.

Il aura fallu patienter un peu pour voir la première victoire du PSG cette saison. Tenu en échec par Lorient (1-1) au Parc des Princes lors de la première journée de championnat, puis par Toulouse à l’extérieur (1-1), les hommes de Luis Enrique ont fini par obtenir leur premier succès le week-end dernier, lors du choc face au RC Lens (3-1). Ce dimanche, ils ont l’opportunité d’enchaîner avec une deuxième victoire consécutive contre l’OL.

Un accord trouvé entre Mbappé et le PSG ? https://t.co/x4wJeY4tK1 pic.twitter.com/XUidTdu29e — le10sport (@le10sport) September 2, 2023

« Ça a été un super moment »

La rencontre face au RC Lens avait été marquée par le doublé de Kylian Mbappé, titulaire pour la première fois depuis sa réintégration au groupe, mais également par le premier but depuis son arrivée au PSG de Marco Asensio. C’est d’ailleurs l’international espagnol âgé de 27 ans qui a débloqué cette rencontre en ouvrant le score en fin de première période. Un moment particulier pour l’ancien joueur du Real Madrid, sur lequel il est revenu dans un entretien accordé à beIN SPORTS .

« Ça a été important pour moi, pour l’équipe et pour les supporters »