PSG : Un mensonge est révélé pour ce buteur

Axel Cornic

Les négociations entre le Paris Saint-Germain et Francfort ont rythmé cette fin de mercato, mais pas seulement pour Randal Kolo Muani. Les deux clubs ont également discuté d’Hugo Ekitike, poussé vers la sortie à Paris et qui semblait pouvoir remplacer son compatriote au Deutsche Bank Park, relançant ainsi sa carrière après une saison compliquée.

La marche était peut-être trop haute pour Hugo Ekitike. Arrivé avec l’étiquette de grande promesse du football français, l’attaquant s’est pris les pieds dans le tapis au PSG, où il n’aura jamais réussi à convaincre. Ainsi, cet été il a eu l’occasion de donner un nouvel élan à sa jeune carrière, avec plusieurs options à l’étranger.

Un été agité pour Hugo Ekitike

En Angleterre, West Ham et Crystal Palace auraient tenté leur chance pour Ekitike, mais les deux clubs de Premier League semblaient proposer uniquement un prêt, ce qui n’était pas l’objectif parisien. L’autre piste semblait pouvoir le mener vers la Bundesliga, puisqu’il semblait pouvoir être le successeur parfait d’un Randal Kolo Muani destiné à rejoindre le PSG.

Francfort ne voulait pas vraiment de lui