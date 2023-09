PSG : Après avoir affolé le mercato, il prend une étrange décision

Thomas Bourseau

Le PSG a joué au chat et à la souris avec Hugo Ekitike pendant une grosse partie du mercato estival. Entre le refus du joueur de faciliter l’opération Randal Kolo Muani en allant à Francfort ou encore la réticence du PSG de le laisser filer en prêt en Premier League, Ekitike a fait parler de lui. Le mercato est clôturé et Hugo Ekitike a pris une grande décision.

Pendant la totalité du mercato, Hugo Ekitike a été annoncé sur le départ. D’ailleurs, au retour de la tournée de pré-saison du PSG, l’attaquant français aurait été reçu par Luis Enrique et Luis Campos qui sont respectivement les entraîneur et conseiller football du Paris Saint-Germain. L’Équipe révélait qu’au même titre que Neymar ou encore de Marco Verratti, Hugo Ekitike a eu la confirmation de la part des deux hommes qu’il n’entrait plus dans les plans du PSG.

Ekitike a dit non à l’Allemagne pour l’Angleterre, le PSG a refusé un prêt

Et depuis ? Hugo Ekitike a fait couler beaucoup d’encre dans la dernière ligne droite du mercato. En effet, l’ancien du Stade de Reims semblait devoir être inclus dans le deal avec l’Eintracht Francfort pour le transfert de Randal Kolo Muani au PSG. Mais comme révélé par L’Équipe et divers médias, Ekitike a refusé à multiples reprises de partir rejoindre le club allemand. La priorité du joueur, comme 90min l’affirmait vendredi, était de signer en faveur d’un club anglais. Et malgré les approches de West Ham et de Crystal Palace pour un prêt d’une saison aux tout derniers moments du mercato, le PSG n’a pas accepté et Hugo Ekitike est finalement resté au Paris Saint-Germain bien qu’il ait été poussé vers la sortie tout l’été.

Hugo Ekitike supprime toutes ses publications Instagram