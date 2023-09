Il signe au PSG et se lâche sur Luis Enrique

Hugo Chirossel

Arrivé libre cet été en provenance du Real Madrid, Marco Asensio a retrouvé un entraîneur qu’il connaissait déjà au PSG. En effet, l’international espagnol a eu l’opportunité d’évoluer sous les ordres de Luis Enrique avec la Roja. Il en a dit un peu plus sur les attentes du nouvel entraîneur parisien envers ses joueurs.

Le visage du PSG cette saison n’a pas grand-chose à voir avec celui de l’année passée. En plus des 12 joueurs qui ont été recrutés par le club de la capitale, ce dernier a également changé d’entraîneur, Christophe Galtier ayant laissé sa place à Luis Enrique.

« C’est un entraîneur qui exige beaucoup de ses joueurs »

Au PSG, l’ancien sélectionneur de l’Espagne a retrouvé plusieurs de ses compatriotes et notamment Marco Asensio, lui aussi arrivé cet été. Dans un entretien accordé à beIN SPORTS , l’international espagnol s’est exprimé sur les exigences de Luis Enrique envers ses joueurs.

« On veut tout le temps attaquer »