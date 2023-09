Le PSG annonce une bonne nouvelle pour cette recrue

Alexis Brunet

Le PSG a terminé son mercato en recrutant Randal Kolo Muani dans les derniers instants. Avant lui, le club de la capitale avait recruté Bradley Barcola en provenance de l'OL. Justement, ce dimanche, Paris va affronter Lyon au Groupama Stadium. Et Luis Enrique a confirmé en conférence de presse que Barcola sera bien dans le groupe à cette occasion.

Maintenant que le mercato estival est terminé, le PSG va pouvoir se concentrer pleinement sur le championnat. Cela tombe bien, puisque ce dimanche, les Parisiens vont disputer un gros match sur la pelouse de Lyon en clôture de la quatrième journée de Ligue 1.

Le groupe pour #OLPSG ! 🔴🔵📄➡️ https://t.co/wP9EWjeZSc#AllezParis pic.twitter.com/FXP3KG8Jkx — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 2, 2023

Barcola sera dans le groupe contre Lyon

Pour défier l'OL, le PSG devra faire sans Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, et Kang-in Lee. Randal Kolo Muani, dernier arrivé en date, ne sera pas non plus de la partie, et ce, parce qu'il est arrivé blessé à Paris. En revanche, Luis Enrique a confirmé en conférence de presse que Bradley Barcola sera bien là. « Oui, il sera dans le groupe » , avant que le groupe ne soit dévoilé dans la foulée avec le nom de l'ancien de l'OL.

Un match spécial pour Barcola

Le hasard fait bien les choses pour Bradley Barcola. À peine arrivé au PSG, en provenance de l'OL, il va retrouver Lyon pour yaffronter ses anciens coéquipiers. Luis Enrique sera peut-être tenté de lui accorder ses premières minutes de jeu sous le maillot parisien ce dimanche soir.