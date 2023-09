Transferts : Il recale le RC Lens à la dernière minute

Alexis Brunet

Le RC Lens aura vécu un mercato estival agité. Les Sang et Or ont perdu Seko Fofana et Loïs Openda, mais ils se sont tout de même bien renforcés. Les dirigeants lensois ont par exemple mis la main sur l'expérimenté Ruben Aguilar durant le dernier jour du mercato. Lens a aussi tenté le coup pour le jeune défenseur du FC Nantes, Bastien Meupiyou, mais cela ne s'est pas fait.

Après une très bonne saison l'année dernière, ponctuée par une deuxième place en Ligue 1, le RC Lens doit maintenant confirmer. Cela sera compliqué pour les hommes de Franck Haise, car deux cadres sont partis. Seko Fofana a rejoint Al-Nassr, et Loïs Openda s'est engagé avec le RB Leipzig.

Lens a tenté le coup pour Bastien Meupiyou

Pour les remplacer, Lens a misé sur Andy Diouf et Elye Wahi. Deux joueurs très jeunes, mais qui ont un gros potentiel. D'après Le Parisien , le RC Lens a aussi tenté un coup à la dernière minute pour un autre crack. En effet, les Sang et Or ont essayé de recruter Bastien Meupiyou, défenseur du FC Nantes âgé de seulement 17 ans. Lens a proposé 4M€, mais le FCN a fermé la porte.

Lens jouera la Ligue des Champions

Le RC Lens aura surtout besoin d'expérience cette saison. Les partenaires de Kevin Danso disputeront la Ligue des Champions. C'est une première depuis de nombreuses années. Les joueurs de Franck Haise sont tombés dans le groupe B, avec Arsenal, Séville, et le PSV Eindhoven.