Mercato : Le RC Lens prévoit un transfert de dernière minute

Alexis Brunet

En ce dernier jour de mercato, le RC Lens pourrait être tenté d'apporter une ultime retouche à son effectif. Les dirigeants lensois voudraient encore recruter un latéral gauche, et il y a des chances pour que l'heureux élu soit Faitout Maouassa. Le Français pourrait débarquer à Lens avant ce soir.

Cette saison, le RC Lens va avoir la chance de participer de nouveau à la Ligue des Champions. Cela fait des années que les Lensois n'avaient pas disputé la C1, il faut donc être prêt au bon moment, et avoir un effectif au complet.

Le RC Lens vise Faitout Maouassa

Avec la Ligue des Champions, et le championnat, le RC Lens va devoir jouer tous les trois jours. Franck Haise espère donc compter sur un groupe élargi, permettant de répondre aux exigences des deux compétitions. D'après les informations de Foot Mercato , les Sang et Or auraient toujours pour but de se renforcer au poste de latéral gauche. Lens viserait le joueur du Club Bruges, Faitout Maouassa. Il pourrait débarquer dans les prochaines heures.

Le Cardinal va rejoindre Brest