Transferts : Le RC Lens fonce sur un joueur de l'OM !

Jean de Teyssière

Le RC Lens et tous les autres clubs français n'ont plus que cette journée du vendredi 1er septembre pour terminer leurs achats lors de ce mercato estival. Le club nordiste entend bien flairer la dernière bonne affaire de l'été, surtout après avoir découvert son groupe de Ligue des Champions, constitué du FC Séville, d'Arsenal et du PSV Eindhoven. Le club artésien piste le milieu de terrain Azzedine Ounahi, qui ne semble plus voir son avenir lié à l'OM.

En conférence de presse lundi, Pablo Longoria, le président de l'OM avait été interpellé sur le cas de son joueur, Azzedine Ounahi qui fait l'objet de rumeurs de départ. La réponse du boss de l'OM sur ce cas n'était pas la plus ferme qui soit : « Sur le cas d’Azzedine, j’ai suivi les rumeurs. Ce n’est pas un sujet d’actualité. Après le mercato est ouvert et c’est normal et responsable en tant que dirigeant d’analyser les situations du mercato, mais le cas d’Azzedine n’est pas d’actualité pour le moment. »

Ounahi déjà sur le départ ?

Dans son édition de jeudi, le journal L'Equipe faisait un point sur le mercato marseillais et a abordé le cas d'Azzedine Ounahi. L'international marocain, qui s'est fait remarquer après son excellente Coupe du monde, avait quitté le SCO d'Angers l'hiver dernier pour rejoindre les rangs olympiens contre 10M€. Le milieu marseillais, très à l'aise techniquement est la victime du schéma de jeu de Marcelino, preuve en est avec aucune minute disputée lors des deux derniers matchs. Une situation qui ne lui convient pas et qui le pousserait à quitter le club. Il s'agit d'ailleurs de l'un de ses souhaits, même si pour le moment, les prétendants ne se montrent pas assez attractifs pour lui.

Lens prêt à tenter le pari Ounahi ?

La donne pourrait vite changer puisqu'un nouveau prétendant pourrait débloquer la situation d'Azzedine Ounahi. Selon le journaliste Mohamed Toubache-Ter, le RC Lens serait intéressé par le profil du milieu de terrain marocain. Selon lui, le club nordiste se tiendrait prêt à passer à l'action si jamais la situation entre Ounahi et l'OM connaît un statu quo.