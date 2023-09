Mercato : Le RC Lens boucle un nouveau transfert

Alexis Brunet

Dans cet ultime jour du mercato, plusieurs clubs français ont encore quelques opérations à boucler. C'est le cas du PSG, de l'OM, mais aussi du RC Lens. Les Sang et Or vont prêter Julien Le Cardinal à Brest. Il s'agirait d'un prêt sec, sans option d'achat pour le défenseur central.

Le RC Lens aura vécu un mercato agité cet été. Après la très belle saison de l'année dernière, plusieurs cadres des Sang et Or ont attiré les regards de certaines équipes. C'est le cas du capitaine, Seko Fofana, qui a fait le choix de rejoindre Al-Nassr. Loïs Openda, qui avait flambé à la pointe de l'attaque a lui décidé de s'engager avec le RB Leipzig.

Wahi le gros coup du RC Lens

Les dirigeants lensois ont mis beaucoup de temps à trouver le remplaçant de Loïs Openda. Finalement, le RC Lens a décidé de miser sur Elye Wahi. Le jeune Français s'est engagé avec les Sang et Or jusqu'en 2028. L'ancien Montpelliérain aura coûté 35M€ à Lens, ce qui est un record au niveau des achats.

Le Cardinal va rejoindre Brest