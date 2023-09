Le PSG a conclu un pacte pour ce double transfert

Amadou Diawara

Comme l'a confirmé Nasser Al-Khelaïfi ce jeudi, le PSG est déterminé à boucler le transfert de Randal Kolo Muani avant la fin du mercato estival. Alors que l'Eintracht Francfort aimerait récupérer Hugo Ekitike pour remplacer son numéro 9, un pacte aurait été conclu avec le PSG. En effet, les deux clubs auraient accepté de baisser leurs exigences pour les ventes de Randal Kolo Muani et d'Hugo Ekitike.

Malgré les signatures d'Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Kang-In Lee, Marco Asensio et de Bradley Barcola, le PSG voudrait absolument boucler le transfert de Randal Kolo Muani lors de ce mercato estival. Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien, a d'ailleurs confirmé son intérêt pour l'attaquant français ce jeudi. Toutefois, le club parisien refuserait de répondre favorablement aux exigences de l'Eintracht Francfort, qui réclamerait une somme proche de 100M€ pour vendre son numéro 9.

Le PSG a accepté de baisser ses demandes pour Ekitike

Heureusement pour le PSG, l'Eintracht Francfort serait prêt à revoir ses demandes à la baisse pour le transfert de Randal Kolo Muani. En effet, les deux clubs auraient conclu un pacte pour faciliter l'échange entre l'international français et Hugo Ekitike.

L'Eintracht était prêt à être moins gourmand pour Kolo Muani