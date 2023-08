Le PSG reçoit une réponse, un transfert est en danger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En marge du barrage retour de Ligue Europa Conférence face au Levski Sofia, Markus Krösche a une nouvelle fois évoqué la situation de Randal Kolo Muani dont le transfert au PSG semble en stand by. Le directeur sportif de l'Eintracht Francfort confirme d'ailleurs que rien n'a avancé dans ce dossier et que tout se décidera donc vendredi.

Présent à Monaco pour le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions, Nasser Al-Khelaïfi a jeté un gros froid sur le transfert de Randal Kolo Muani. « On est loin d'un accord avec Francfort, très loin », a révélé le président du PSG. Et Markus Krösche, directeur sportif de l'Eintracht Francfort, ne semble pas plus optimiste.

Krösche en rajoute une couche sur Kolo Muani

« Certes, le comportement n'est pas si optimal (...) Cela a beaucoup d'influence sur lui et cela a été un sujet important ces dernières semaines », confie-t-il au micro de la chaîne allemande RTL avant de faire preuve de compréhension concernant les envies de départ de Randal Kolo Muani : « Je peux comprendre l'équipe du joueur ».

«Il n'y a pas de nouvelle position»