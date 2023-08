Le mercato du PSG s’affole, voilà la victime

Pierrick Levallet

Alors que le marché des transferts ferme ses portes très prochainement, le mercato du PSG s'agite. Le club de la capitale veut rapidement boucler les arrivées de Bradley Barcola et de Randal Kolo Muani. Mais les deux joueurs pourraient bien faire une victime dans le vestiaire parisien. Et son identité serait déjà connue.

La fin du mercato s’annonce plutôt agitée au PSG. Le club de la capitale veut encore boucler deux arrivées en attaque avant que le marché des transferts ne ferme ses portes. La direction parisienne se serait notamment entendue avec l’OL pour Bradley Barcola autour d’une transaction à 45M€. Dans le même temps, Nasser Al-Khelaïfi continue de pousser pour l’arrivée de Randal Kolo Muani.

Le PSG s’active pour sa fin de mercato

Si le crack de 20 ans viendrait de passer sa visite médicale et qu’il ne serait désormais plus qu’une question de temps avant qu’il ne soit officialisé par le PSG, la situation est beaucoup plus compliquée pour Randal Kolo Muani. L’Eintracht Francfort ne veut pas bouger de ses positions et réclame encore 100M€. De son côté, le PSG ne compte pas s’aligner sur les exigences du club allemand. L’international français, lui, a débarqué à Paris en attendant que son dossier se décante. Il ne prendra donc pas part à la rencontre comptant pour les barrages d’Europa Conference League ce jeudi. Mais ces deux transferts pourraient bien faire une victime dans l’effectif du PSG. Et elle serait déjà identifiée.

Ekitike victime des arrivées de Barcola et Kolo Muani ?