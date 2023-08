C’est confirmé, le PSG boucle un nouveau transfert !

Pierrick Levallet

Alors que le mercato ferme ses portes dans quelques heures en France, le PSG a bouclé un nouveau transfert. Le club de la capitale se serait entendu avec l'OL pour Bradley Barcola. Le crack de 20 ans viendrait d'ailleurs de passer la traditionnelle visite médicale. Et aucun problème n'aurait été détecté lors de cette dernière.

Le PSG tient peut-être sa onzième recrue de ce mercato estival. Comme Le10Sport.com a pu vous le révéler en exclusivité, la formation parisienne lorgnait sur Bradley Barcola. La pépite de l’OL avait déjà fait savoir qu’elle était ouverte à une aventure dans la capitale. Il ne manquait plus qu’un accord avec le club lyonnais pour boucler ce dossier.

Barcola arrive au PSG !

Et ces dernières heures, le PSG a mis un coup d’accélérateur dans ce dossier. Les champions de France et l’OL se seraient entendus autour d’un transfert à 45M€, bonus non compris, pour Bradley Barcola d’après Le Parisien . Le journaliste de France Bleu Julien Froment a ensuite indiqué que l’international Espoirs français venait de passer sa visite médicale et qu’aucun problème n’avait été détecté.

Sa visite médicale a été un succès

Fabrizio Romano est d’ailleurs en mesure de confirmer la tendance. La visite médicale de Bradley Barcola se serait déroulée avec succès. Le crack de 20 ans devrait signer un contrat de cinq ans au PSG. Après plusieurs semaines de négociations avec l’OL, le club de la capitale tiendrait enfin sa nouvelle recrue.