Une piste du PSG fixée à 30M€ ?

Et si le PSG sortait une recrue surprise de son chapeau dans cette dernière ligne droite du mercato ? D’après la presse néerlandaise, le recrutement d’un attaquant autre que Randal Kolo Muani serait toujours d’actualité et le profil de Johan Bakayoko plairait à Paris. Néanmoins, il faudrait débourser une somme plus importante que les 25M€ préparés par le PSG.

Certes, Randal Kolo Muani est la priorité absolue du PSG à l’instant T. Néanmoins, alors que Bradley Barcola va officiellement devenir la 11ème recrue estivale du Paris Saint-Germain grâce à un transfert de 45M€ hors bonus, la marge de manœuvre du PSG auprès de l’Eintracht Francfort pour le transfert du Français est réduite alors que le club allemand a repoussé une alléchante offre de 65M€, hors bonus, et avec Hugo Ekitike.

Le PSG penserait à débourser 25M€ pour Bakayoko

De quoi pousser le PSG à revoir ses plans ? L’Equipe affirme que le club tentera sa chance jusqu’à la deadline du mercato, le 1er septembre à 23h59, mais que le pessimisme régnerait à Paris avec Randal Kolo Muani. Eindhovens Dagblad affirmait dernièrement que le Paris Saint-Germain serait prêt à formuler une offre de 25M€ au PSV Eindhoven pour son ailier de 20 ans.

«Le PSV Eindhoven ne vendra pas à moins de 30M€»