Barcola, Kolo Muani, OM… Toutes les infos mercato du 31 août

La rédaction

Alors que le marché des transferts fermera ses portes ce jeudi soir à 23h59, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Dans cette dernière ligne droite du mercato, Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Le PSG boucle le transfert de Barcola

Le PSG tient sa onzième recrue du mercato estival avec Bradley Barcola ! La presse française est unanime, un accord a été trouvé entre le club parisien et l'OL, et L'EQUIPE indique qu'il s'agit d'un transfert à 42M€ + 8M€ de bonus, ainsi qu'un pourcentage à la revente. L'attaquant de 20 ans débarque dans la capitale ce jeudi afin de passer sa visite médicale, et il pourrait même figurer dans le groupe du PSG dimanche en championnat pour affronter... l'OL !



PSG : Pessimisme général pour le tranfert de Kolo Muani ?

Faut-il encore croire à la possibilité d'un transfert de dernière minute pour Randal Kolo Muani au PSG ? L'Eintracht Francfort a repoussé en boucle les offres parisiennes ces dernières semaines, et L'EQUIPE indique même dans ses colonnes du jour que la direction parisienne commence à se montrer pessimiste en interne sur ses chances de boucler le dossier avant la fin du mercato. De son côté, Le Parisien annonce le même sentiment au sein de l'entourage de Kolo Muani, même s'il refuse de se résigner pour l'instant.



PSG : Les coulisses du feuilleton Kolo Muani

L'EQUIPE livre dans ses colonnes du jour les coulisses de l'épineux feuilleton Randal Kolo Muani, qui se retrouve bloqué par l'Eintracht Francfort pour son transfert au PSG malgré le bras de fer entamé ces dernières heures. Le buteur français avait fait comprendre à son directeur sportif, il y a une dizaine de jours, qu’un transfert au PSG était désormais l’unique option possible à ses yeux. Mais l’Eintracht Francfort a recalé l'offre du club parisien malgré le bon sortie qui avait été promis à Kolo Muani quelques mois auparavant. Et cela aurait provoqué la colère de l'ancien Nantais, qui a donc décidé d'entamer son bras de fer avec le club allemand...



Dagba, Gharbi et Wijnaldum quittent le PSG

Au rayon des indésirables, le PSG devrait également boucler trois départs ce jeudi. Georginio Wijnaldum s'apprêterait à signer avec le club saoudien d'Al Ettifaq avec un contrat de trois ans à la clé, tandis que Colin Dagba et Ismaël Gharbi vont être prêtés sans option d'achat, respectivement du côté de l'AJ Auxerre et Lausanne.



L'OM attend un renfort et un départ

La fin du mercato estival s'annonce également très mouvementée du côté de l'OM ! L'EQUIPE annonce que le chassé-croisé entre Isaak Touré et Bamo Meïté du FC Lorient est imminent. Par ailleurs, après avoir officialisé le départ de Mattéo Guendouzi à la Lazio Rome, le club phocéen pourrait perdre Azzedine Ounahi puisque le quotidien sportif annonce que le milieu offensif marocain envisage de quitter l'OM. Problème : il ne trouve pas de challenge suffisamment attrayant pour se relancer.



PSG : Ça bouge pour Ekitike