Indésirable au PSG, il affole la fin du mercato !

Thomas Bourseau

C’est le grand ménage de printemps au PSG. Après Neymar et d’autres joueurs indésirables qui sont allés voir ailleurs, le Paris Saint-Germain aurait à cœur d’en faire de même avec Hugo Ekitike avant la deadline du mercato fixée au vendredi 1er septembre à 23h59. Et pour ce faire, le PSG pourrait compter sur l’appel de Londres à Brentford et West Ham.

Hugo Ekitike n’est plus le bienvenu au PSG. Et ça, Luis Enrique et Luis Campos s’en seraient tous deux assurés dès le retour du Paris Saint-Germain de sa tournée de pré-saison en Asie. L’entraîneur et le conseiller football du Paris Saint-Germain auraient fait savoir à l’attaquant qu’il fallait qu’il trouve un point de chute. Et alors que le Milan AC s’est retiré et que l’Eintracht Francfort ne l’intéresserait pas selon L’Equipe , Londres appelle Ekitike.

Brentford vient à la pêche aux renseignements pour Ekitike

Véritable indésirable au PSG, Hugo Ekitike pourrait rebondir à Brentford. Les Bees de Londres seraient particulièrement intéressés par le profil du Français. Au point où une prise de renseignements aurait été effectuée ces dernières heures par Brentford auprès des parties concernées à en croire les informations du Daily Mail dans l’optique de boucler la venue d’un attaquant, dossier chaud chez les Bees actuellement. Chance pour le PSG, un autre club de Premier League serait sur les rangs.

Transferts : Le PSG boucle un départ ! https://t.co/upGU4hFuwB pic.twitter.com/SVMgaRRIU7 — le10sport (@le10sport) August 31, 2023

West Ham entre en piste