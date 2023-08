Le PSG se mêle d’un conflit sur le mercato !

Thomas Bourseau

Randal Kolo Muani ne jure que par le PSG. Et comme certains l’ont déjà fait par le passé, l’international français a publiquement demandé à l’Eintracht Francfort de le vendre dans l’optique de son transfert au Paris Saint-Germain. Une déclaration choc à laquelle le comité de direction du club parisien serait tout, sauf étranger… Explications.

Mardi soir, le feuilleton Randal Kolo Muani a pris une tout autre tournure. Alors que le PSG venait de soumettre une offre de 65M€, hors bonus, avec en prime l’inclusion d’Hugo Ekitike dans l’opération, l’Eintracht Francfort repoussait l’alléchante proposition du Paris Saint-Germain, à la grande surprise de Randal Kolo Muani qui, comme L’Équipe l’a affirmé dans ses colonnes du jour ce jeudi, aurait eu la garantie de la part de sa direction qu’il pourrait partir en cas de belle offre cet été.

«J'aimerais aller à Paris et j'en ai informé les responsables»

Se sentant trahi d’après ses proches qui l’ont fait savoir à L’Équipe , Randal Kolo Muani a donc pris la décision de prendre les devants mardi soir avec cette déclaration choc pour Sky Deutschland. « Ce n'est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain m'a fait une offre record. Un transfert à Paris est pour moi une opportunité unique. J'aimerais aller à Paris et j'en ai informé les responsables. J'espère et je souhaite que l'Eintracht accepte l'offre de Paris et que ce transfert soit désormais possible pour moi ».

Le PSG s’apprête à boucler un transfert inattendu https://t.co/ff04cRmvRz pic.twitter.com/ZVHlvuA5g1 — le10sport (@le10sport) August 31, 2023

Le PSG derrière la déclaration de Kolo Muani ?