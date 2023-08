Mercato : Le PSG sur le point de réussir son coup ?

Thomas Bourseau

Hugo Ekitike cristallise les attentions au PSG. Et pour cause, son départ devrait être directement ou indirectement la clé du transfert attendu de Randal Kolo Muani qui est allé au clash avec sa direction pour forcer son transfert. Qu’il aille à Francfort ou dans l’autre club souhaité par le PSG, Ekitike pourrait bien permettre au Paris Saint-Germain de remplir son objectif. Explications

Une saison et puis s’en va ? Hugo Ekitike n’est plus le bienvenu au Paris Saint-Germain. Lors d’une entrevue après le retour du groupe de Luis Enrique d’Asie début août, l’attaquant a vu l’entraîneur et le conseiller football Luis Campos lui indiquer la porte de sortie. Et alors que le mercato fermera ses portes le 1er septembre à 23h59, le temps presse pour le PSG concernant le départ d’Ekitike.

Ekitike emballé par Brentford

L’Equipe a confié dans ses colonnes de mercredi que le PSG avait essuyé un nouveau refus de l’Eintracht Francfort pour le transfert de Randal Kolo Muani avec une offre de 65M€ hors bonus et l’inclusion d’Hugo Ekitike. Cependant, l’attaquant français n’aurait pas été mis au courant et ne voudrait pas rejoindre Francfort. Ce ne serait cependant pas le cas de… Brentford ! Sky Sports dévoilait en fin de semaine dernière que l’ancien du Stade de Reims verrait d’un très bon œil un départ pour le club londonien pour parfaire sa formation en Premier League.

Le PSG dégaine une offre de 70M€, catastrophe en vue ? https://t.co/7U4NcS1r3w pic.twitter.com/3zvxtQdWu5 — le10sport (@le10sport) August 30, 2023

Le plan du PSG est en marche