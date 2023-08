PSG : Nouvelle bombe en Espagne, Mbappé va toucher le jackpot ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Kylian Mbappé est parti pour disputer une septième saison avec le PSG, la presse espagnole a décidé de relancer le feuilleton ce mercredi. Un média ibérique annonce en effet la signature imminente de l’international français au Real Madrid, avec à la clé le plus gros salaire du club.

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Kylian Mbappé redevient maître de son destin. Alors que le PSG et son numéro 7 semblaient au bord de la rupture au cours de l’été, la situation s’est finalement apaisée, permettant à l’attaquant de retrouver le groupe de Luis Enrique. Désireux de rester sans renouveler son bail, Kylian Mbappé a donc obtenu satisfaction, à moins qu’une offensive de dernière minute du Real Madrid ne vienne tout relancer.

Un média espagnol annonce Mbappé au Real Madrid !

Alors que l’hypothèse semblait exclue, le média espagnol Vozpópuli assure que Kylian Mbappé va s’engager en faveur du Real Madrid. Florentino Pérez aurait revu sa position et ne serait plus opposé à l’idée de recruter l’international français du PSG à un an de la fin de son contrat, une décision justifiée en partie par la blessure de Vinicius Jr, absent plusieurs semaines.

Un salaire de 50M€ ?