Mercato : Le RC Lens boucle un nouveau transfert !

Benjamin Labrousse

Auteur d’un début de saison mitigé, le RC Lens n’en demeure pas moins ambitieux sur le mercato estival. Après l’arrivée très attendue d’Elye Wahi en provenance de Montpellier pour 30M€, le club lensois s’apprête à accueillir le latéral de l’AS Monaco Ruben Aguilar. Le joueur de 30 ans devrait signer pour 3 ans chez les Sang et Or.

15ème de Ligue 1, le RC Lens n’a pas démarré sa saison de la meilleure des manières. Le club lensois, auteur d’un exercice 2022-2023 très réussi (2ème, à un petit point du PSG), a forcément été très attaqué sur le marché des transferts. Avec les pertes de Loïs Openda et de Seko Fofana, les Sang et Or se devaient de frapper fort en termes de recrue.

Lens a réalisé un gros mercato cet été

Si le nom d’Elye Wahi ressort directement concernant le mercato lensois, l’équipe dirigée par Franck Haise a bouclé certaines recrues de qualités, comme le joueur formé au Stade Rennais Andy Diouf, ou encore la révélation de Ligue 2 la saison dernière Morgan Guilavogui.

C’est fait pour Ruben Aguilar à Lens