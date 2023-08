Le PSG enchaîne les râteaux pour un buteur, la raison dévoilée ?

Pierrick Levallet

La fin du mercato approche, et le PSG a encore prévu quelques arrivées dans le secteur offensif. Le club de la capitale souhaite notamment mettre la main sur Randal Kolo Muani. Mais jusqu'à présent, l'Eintracht Francfort a repoussé toutes les offres parisiennes. Les dirigeants du PSG estiment d'ailleurs qu'il y a une raison à cela.

Ce n’est plus un secret, le PSG pousse pour faire venir Randal Kolo Muani dans la capitale. Malgré l’arrivée de Gonçalo Ramos cet été, la formation parisienne veut mettre la main sur l’international français. Mais jusqu’à présent, Nasser Al-Khelaïfi n’a réussi à trouver aucun terrain d’entente avec l’Eintracht Francfort.

Francfort recale le PSG en boucle pour Kolo Muani

Malgré l’accord entre Randal Kolo Muani et le PSG, et la volonté du joueur de revenir en Ligue 1, le club allemand bloque les négociations. Le pensionnaire de Bundesliga réclame 100M€ pour le buteur de 24 ans et a repoussé toutes les offensives du PSG pour le moment. Mais au sein de la direction parisienne, on estime que le dossier pourrait se débloquer dans les prochaines heures.

Le dossier débloqué d'ici ce vendredi ?