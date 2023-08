Mercato : Les plans du PSG plombés par le feuilleton Mbappé ?

Pierrick Levallet

À l'approche de la fin du mercato, le PSG continue de pousser pour s'attacher les services de Randal Kolo Muani. Mais le club de la capitale doit faire face à l'intransigeance de l'Eintracht Francfort dans les négociations. Le feuilleton Kylian Mbappé serait d'ailleurs à l'origine de cette situation pour certains.

Depuis de nombreux mois maintenant, le PSG négocie avec l’Eintracht Francfort pour le transfert de Randal Kolo Muani. Le club de la capitale a déjà fait plusieurs offres dans ce dossier, sans parvenir à convaincre la formation allemande pour autant. Le pensionnaire de Bundesliga se montre plutôt dur en affaires.

Francfort a encore repoussé le PSG pour Kolo Muani

Alors que le PSG serait grimpé jusqu’à 80M€ pour le buteur de 24 ans, l’Eintracht Francfort aurait repoussé la proposition parisienne selon Sky Sports . Le club allemand réclamerait 100M€ et n’aurait pas l’intention de bouger de ses positions pour l’ancien du FC Nantes. À l’approche de la fin du mercato, les deux parties n’ont toujours pas trouvé de terrain d’entente malgré la volonté de Randal Kolo Muani de signer au PSG.

«Le PSG a perdu du temps avec le dossier Mbappé»