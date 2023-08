Mercato : Le PSG s’est fait peur pour ce transfert à 50M€

Benjamin Labrousse

Sa signature était attendue depuis plusieurs semaines, elle devrait être officielle sous peu, Bradley Barcola va s’engager en faveur du PSG pour cinq ans et contre un montant de 50M€. Les dirigeants parisiens ont convaincu ce mercredi leurs homologues lyonnais pour le joueur de 20 ans, mais se sont fait peur dans cette opération en raison des tensions actuelles à l’OL.

À quelques heures de la fin de ce mercato estival très animé du côté du PSG, le club de la capitale va enregistrer une nouvelle recrue. Arrivé à Paris ce mercredi soir, Bradley Barcola va s’engager au PSG ce jeudi pour une durée de cinq ans. Âgé de 20 ans, l’ailier de l’OL représente un gros potentiel à exploiter pour le club parisien.

Barcola au PSG, c’est 42M€ plus 8M€ de bonus

Afin de boucler la venue de Bradley Barcola, le PSG a bataillé. Comme nous vous le révélions en exclusivité dimanche dernier, Paris avait transmis une quatrième offre de 40M€ à l’OL pour le joueur de 20 ans. Et si le club lyonnais en attendait 60M€, le transfert devrait se conclure à hauteur de 50M€ (42M€ + 8M€ de bonus) selon l’Équipe .

Le PSG a eu peur pour Barcola en raison des tensions à l’OL