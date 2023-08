Transferts : Une piste du PSG en colère ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain semble être sur le point de boucler le transfert de Bradley Barcola après avoir trouvé un accord avec l’OL pour un transfert de 45M€, hors bonus. Pour ce qui est de l’opération Randal Kolo Muani, la donne est bien différente et le feuilleton prend de grosses proportions avec des déclarations publiques et une grève de l’entraînement pour l’international français qui rongerait son frein depuis un moment.

Randal Kolo Muani est l’une des pistes chaudes du PSG et ce, depuis le début du mercato. Certes, le Paris Saint-Germain a pensé à Harry Kane avant de volontairement se retirer comme le10sport.com vous l’avait révélé à la mi-août. Mais l’option Kolo Muani a toujours eu son public au sein de la direction du PSG. Et inversement, malgré des approches de Manchester United ou l’hypothèse Bayern Munich, Randal Kolo Muani ne voudrait à présent rejoindre que le PSG selon L’Équipe , mais l’Eintracht Francfort aurait brisé ses promesses.

Francfort recale une grosse offre du PSG, Kolo Muani voit rouge…

Mardi, alors que le PSG aurait dégainé une énième offre de 65M€, hors bonus, avec en plus l’inclusion d’Hugo Ekitike dans le deal, l’Eintracht Francfort aurait balayé cette offre d’un revers de main en l’espace seulement de quelques heures. De quoi rendre Randal Kolo Muani fou de rage et, comme ses proches l’ont annoncé au quotidien sportif, l’international français se sentirait même trahi par le club allemand. La cause ? Il faudrait revenir 10 jours en arrière pour comprendre selon L’Equipe .

...et accuse Francfort d’avoir brisé ses promesses