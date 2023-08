Le PSG lâche 80M€ pour un transfert, réponse imminente !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est le dernier dossier brûlant du mercato du PSG. Alors que le club de la capitale s'apprête à officialiser le transfert de Bradley Barcola, celui de Randal Kolo Muani se fait encore attendre. L'international français a décidé d'aller au bras de fer avec son club afin de faciliter son transfert vers la capitale. Et le PSG a décidé de dégainer une nouvelle offre estimée à 80M€, bonus compris.

C'est le gros feuilleton de cette fin de mercato. Randal Kolo Muani finira-t-il par signer au PSG ? Une chose est sûre, c'est son souhait comme il l'a lui-même annoncé au micro de Sky Sport : « Ce n'est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain m'a fait une offre record. Un transfert à Paris est pour moi une opportunité unique. J'aimerais aller à Paris et j'en ai informé les responsables. J'espère et je souhaite que l'Eintracht accepte l'offre de Paris et que ce transfert soit désormais possible pour moi ». Mais l'Eintracht Francfort a repoussé la dernière offre du PSG pour l'international français qui est actuellement à Paris dans l'attente du dénouement de son transfert.

Le PSG revoit son offre à la hausse pour Kolo Muani

Et à quelques heures de la fermeture du mercato, le PSG a décidé de faire une nouvelle offre. Selon les informations de Sky Sport , le club de la capitale offre désormais 70M€ + 10M€ de bonus facilement atteignables pour recruter Randal Kolo Muani. Une offre qui se rapproche des exigences de l'Eintracht Francfort d'autant plus qu'en parallèle, le PSG accepte de revoir ses exigences à la baisse pour Hugo Ekitike qui pourrait faire le chemin inverse. Après avoir réclamé 35M€ hors bonus, le club de la capitale accepterait désormais de lâcher son attaquant pour 25M€ hors bonus.

Une réponse attendue ce jeudi