Le PSG veut boucler deux transferts de dernière minute !

Pierrick Levallet

Si le mercato approche de la fin, le PSG souhaite toujours boucler deux transferts dans le secteur offensif. Le club de la capitale veut mettre la main sur Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Et la formation parisienne aurait l'intention d'accélérer les choses pour boucler ces deux dossiers avant que le marché des transferts ne ferme ses portes.

Alors que la fin de mercato approche, le PSG n’en a pas terminé avec son recrutement. Le club de la capitale souhaite boucler deux arrivées dans le secteur offensif avec Bradley Barcola - comme Le10Sport.com a pu vous le révéler en exclusivité - et Randal Kolo Muani. Si un accord a été trouvé avec l’OL autour d’une transaction à 45M€ pour le crack de 20 ans, les négociations avec l’Eintracht Francfort semblent bloquées pour l’international français.

C’est confirmé, le PSG boucle un nouveau transfert ! https://t.co/7g8hSlNasR pic.twitter.com/PA4R1alNjZ — le10sport (@le10sport) August 31, 2023

Barcola et Kolo Muani débarquent à Paris !

Les deux joueurs auraient néanmoins atterri à Paris ces dernières heures. Randal Kolo Muani aurait rejoint ses proches en attendant que sa situation se décante et ne participera pas au match de barrage d’Europa Conference League avec le club allemand. Un clash semble éclater entre le pensionnaire de Bundesliga et le buteur de 24 ans, qui met la pression pour que son départ soit acté. Bradley Barcola, lui, viendrait tout juste de passer sa visite médicale et son transferts serait imminent. Jonathan Johnson a d’ailleurs confirmé que le PSG souhaitait accélérer les choses pour les deux joueurs.

Le PSG s’active pour ces deux transferts