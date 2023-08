Mercato : Deschamps évoque le feuilleton du moment au PSG

Thomas Bourseau

Randal Kolo Muani est parti au bras de fer avec son club dans l’optique de forcer son départ au PSG. L’Eintracht Francfort ayant refusé la dernière offre du club parisien, Kolo Muani a publiquement réclamé un bon de sortie en faisant d’ailleurs une grève d’entraînement qui a fait beaucoup parler jusqu’à Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus a mis les pieds dans le plat.

Ce jeudi, Bradley Barcola aurait passé avec succès sa visite médicale et devrait à présent signer un contrat de cinq saisons au Paris Saint-Germain. Et maintenant ? Comme L’Equipe l’a confié dans ses colonnes du jour et ce malgré un pessimisme ambiant au PSG en raison de l’ultime offre de 65M€, hors bonus en plus d’Hugo Ekitike, qui a été repoussée par l’Eintracht Francfort pour le transfert de Randal Kolo Muani. De quoi pousser l’international français à prendre deux décisions drastiques.

Kolo Muani force pour son transfert au PSG et se met en grève

Mardi soir, par le biais d’une entrevue accordée à Sky Deutschland, Randal Kolo Muani a lancé les festivités en annonçant publiquement vouloir rejoindre le PSG en ayant informé sa direction de sa décision concernant son transfert. En outre, Kolo Muani a séché l’entraînement de l’Eintracht Francfort mercredi matin dans le but de mettre la pression à son club. Mais le pensionnaire de Bundesliga, par le biais d’un communiqué, a affirmé que cette manœuvre n’allait pas l’obliger en rien de céder aux demandes du joueur et du PSG. L’Equipe annonce ce jeudi que Francfort n’aurait nullement l’intention de brader Kolo Muani en cette fin de mercato.

«Rien ne me choque ni ne me dérange»

Dans le cadre de l’annonce de sa liste des sélectionnés pour les rencontres face à l’Irlande et l’Allemagne en septembre avec l’équipe de France, Didier Deschamps s’est livré sur la grève de Randal Kolo Muani. « Rien ne me choque ni ne me dérange. Ce sont des situations qui peuvent avoir lieu, qui peuvent se répéter. Je connais bien Kolo, c'est quelqu'un qui est très respectueux, je n'ai pas tous les éléments non plus pour juger de la situation. Cette dernière semaine avant la clôture demain soir (ndlr vendredi), il peut y avoir des situations excessives pour "mettre la pression" d'un côté ou de l'autre. Ce que je sais c'est que ces 23 là quand ils rejoindront Clairefontaine lundi, le club ne changera pas, ils seront fixés ».

«C'est plutôt une bonne chose pour nous si ça se passait»