Un joueur de l’OM veut s’en aller !

Jean de Teyssière

Azzedine Ounahi a été révélé par ses formidables prestations lors de la Coupe du monde 2022 avec le Maroc et a rejoint l'OM en janvier dernier, en provenance du SCO d'Angers contre 10M€. Mais moins de neuf mois plus tard, l'idylle pourrait déjà être terminée pour le Marocain et l'OM, puisque le numéro 8 marseillais souhaiterait quitter le club cet été. Mais les prétendants ne sont pas nombreux...

Le mercato de l'OM a encore été très mouvementé cet été avec huit arrivées comprenant Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick ­Aubameyang, Ruben Blanco, ­Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Joaquin Correa et Michael Murillo. Les départs ont aussi été nombreux, neuf au total, et un dixième pourrait bien arriver si Azzedine Ounahi quitte l'OM cet été.

Ounahi veut quitter l'OM

Selon les informations de L'Équipe , voyant son temps de jeu se refermer avec le changement de système de Marcelino (aucune minute disputée contre Metz et Brest), l'international marocain Azzedine Ounahi réfléchirait sérieusement à quitter le club olympien, qu'il a rejoint en janvier dernier.

Mercato : Il a tout fait pour quitter l’OM https://t.co/AsegAOvyvL pic.twitter.com/ytVuke65Qi — le10sport (@le10sport) August 31, 2023

Aucun club séduisant n'est venu aux nouvelles

Malheureusement pour Ounahi, les pistes séduisantes ne sont pas légion. Jugé trop jeune pour un départ en Arabie saoudite, le milieu de terrain de 23 ans a vu un grand club espagnol venir aux nouvelles, mais ne pas donner de suite. Deux clubs anglais, Brentfort et Burnley ont également montré un intérêt mais ne semblent pas assez attractifs.