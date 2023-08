Transfert historique, «une bombe» débarque au RC Lens

La rédaction

Cet été, le RC Lens n'a pas hésité à faire d'Elye Wahi le joueur le plus cher de son histoire en déboursant 35M€, bonus compris, pour remplacer Loïs Openda. Entré en jeu contre le PSG, l'ancien joueur du MHSC va rapidement prendre place à la pointe de l'attaquant lensoise. Et selon Denis Balbir, Elye Wahi va faire très mal avec les Sang-et-Or.

Après le départ de Loïs Openda, qui s'est engagé pour 50M€ avec le RB Leipzig, le RC Lens a mis du temps à trouver son nouvel attaquant et a finalement opté pour Elye Wahi, recruté pour 35M€ bonus compris. Et bien que les Sang-et-Or réalisent un début de saison poussif, Denis Balbir n'est pas inquiet, notamment grâce à la présence du nouvel attaquant.

«Il n’y a pas lieu de s’inquiéter pour Lens»

« Samedi soir, le RC Lens a concédé sa deuxième défaite en trois journées sur la pelouse du Parc des Princes. Une défaite sèche (3-0) face à un PSG que je trouve désormais injouable en France et qui n’a plus rien à voir avec l’équipe de Paris de la fin de saison dernière que les Sang et Or ont pu chahuté jusqu’à l’avant-dernière journée. Là, le Racing a simplement eu à faire à une équipe d’une autre catégorie que lui. Pour moi, il n’y a pas lieu de s’inquiéter pour Lens », écrit le journaliste dans son édito pour BUT Football Club , avant de s'enthousiasmer pour le transfert d'Elye Wahi.

«Lens s’est offert une bombe»