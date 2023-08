Transfert historique, le vestiaire du RC Lens valide

Baptiste Berkowicz

Fort de sa saison dernière exceptionnelle en terminant dauphin du PSG, le RC Lens est un acteur majeur du mercato en Ligue 1. Les Sang et Or ont vendu leur buteur Loïs Openda à Leipzig, mais n'ont pas attendu pour trouver son remplaçant. Elye Wahi a rejoint le club nordiste pour 35M€, plus gros achat de l'histoire du RC Lens. Une arrivée d'ailleurs validée par le vestiaire et Jonathan Gradit.

Le RC Lens est passé dans une autre dimension. Malgré la perte d'un cadre comme Loïs Openda, le club lensois est parvenu à répondre très vite. Les Sang et Or ont enregistré la venue d'Elye Wahi pour une indemnité record dans l'histoire du club : 35M€. Le vestiaire lensois ne cache pas son enthousiasme.

« Il est arrivé avec beaucoup d'envie et il s'intègre facilement »

En conférence de presse, Jonathan Gradit a évoqué l'arrivée d'Elye Wahi et ne s'est pas privé pour le complimenter : « Elye, on connaissait déjà ses qualités. On s'est affrontés plusieurs fois. Il est arrivé avec beaucoup d'envie et il s'intègre facilement. C'est une très bonne recrue et j'espère qu'il va nous apporter un plus ».

Des débuts très attendus pour Wahi

Avec le départ de Loïs Openda, les Sang et Or ont perdu un joueur capitale dans l'équipe de Franck Haise. Néanmoins, le club nordiste n'a pas lésiné sur les moyens pour pallier cette perte et ont décidé de s'acquérir Elye Wahi pour 35M€. Le joueur de 21 ans pourrait connaitre ses premières minutes ce week-end face au PSG.