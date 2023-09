Surprise, un joueur de l’OM a réclamé son transfert

Hugo Chirossel

Alors que le marché des transferts a fermé ses portes vendredi soir, Azzedine Ounahi a beaucoup fait parler de lui en cette fin de mercato estival. Six mois seulement après son arrivé en provenance d’Angers, l’international marocain a été lié à des rumeurs de transfert. Il aurait d’ailleurs demandé son départ il y a deux semaines.

C’est depuis le banc de touche qu’Azzedine Ounahi a assisté au match nul entre l’OM et le FC Nantes vendredi soir (1-1). Comme lors des deux dernières rencontres, face à Metz et Brest, l’international marocain était remplaçant au coup d’envoi et n’est pas entré en jeu.

Ounahi a demandé à quitter l’OM

Recruté il y a six mois, l’avenir d’Azzedine Ounahi à l’OM a été remis en question lors des derniers jours du mercato estival. D’après La Minute OM , le milieu de terrain de 23 ans a bel et bien eu des envies d’ailleurs et il aurait demandé à partir il y a deux semaines. Le compte spécialisé dans l’actualité du club marseillais a ensuite ajouté qu’il n’y avait eu que des offres de prêt concernant Azzedine Ounahi.

« C'est au joueur d'être compétitif aux entraînements et de gagner sa place »