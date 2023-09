Éjecté par le PSG, il a snobé un club sur le mercato

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG a décidé de ne pas conserver Sergio Ramos. Libre de tout contrat, le défenseur central de 37 ans se cherche un nouveau club depuis plusieurs semaines maintenant. Mais le champion du monde a également recalé quelques équipes sur le marché. L'Espagnol a notamment refusé une formation espagnole.

Cet été, le PSG a réalisé un mercato intéressant. Mais le club de la capitale s’est également séparé de plusieurs stars. En plus de Lionel Messi et de Neymar, la direction parisienne a refusé de prolonger Sergio Ramos. Le champion du monde 2010 est donc parti libre le 30 juin dernier et se cherche un nouveau club depuis.

Sergio Ramos a enchaîné les râteaux sur le mercato

Au départ, Sergio Ramos était annoncé vers le FC Séville. Mais finalement, le pensionnaire de LaLiga a refusé de récupérer son ancien défenseur. L’Espagnol a ensuite enchaîné les râteaux sur le mercato, plusieurs clubs refusant de s’aligner sur les exigences de l’ex-star du Real Madrid. Mais cette dernière a également recalé certaines équipes sur le mercato.

Le Rayo Vallecano s'est fait recaler