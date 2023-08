Un transfert traine au PSG, Neymar entre en action

Axel Cornic

Il ne reste plus que quelques jours avant la fin du mercato estival et la liste des indésirables est encore longue au Paris Saint-Germain. On y retrouve notamment Marco Verratti, qui est poussé vers la sortie depuis le début de l’été, avec la ferme volonté des dirigeants de tourner une page importante du projet QSI.

Arrivé en 2012, Marco Verratti a tout connu au PSG, mais le moment semble être venu de partir. L’Italien a totalement disparu des feuilles de matchs et la situation ne devrait vraisemblablement pas changer, puisque Luis Enrique lui aurait clairement montré la porte de sortie

Luis Enrique le pousse dehors

D’après les informations du Parisien , le coach du PSG se serait montré très direct avec Marco Verratti lors d’une récente discussion, lui lançant notamment : « Avec moi, tu ne joueras jamais ! ». Un point de non-retour atteint entre le club parisien et celui qui a défendu les couleurs parisiennes pendant plus de dix ans et qui doit maintenant trouver une solution.

Neymar veut l’accueillir à Al Hilal

Ces dernières heures c’’est surtout la piste qatarie qui a été évoquée, mais il ne faudrait pas oublier aussi vite l’Arabie Saoudite. D’après les informations Al Hilal souhaiterait retenter sa chance et aurait un joker de luxe avec Neymar, qui s’efforcerait à faciliter les échanges pour pouvoir retrouver son ancien coéquipier du PSG.