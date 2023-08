PSG : Un échec est révélé dans le dossier Verratti

Benjamin Labrousse

Après plus de dix années passées sous les couleurs du PSG, Marco Verratti devrait vraisemblablement quitter le club parisien dans les prochains jours du mercato. Du moins, c’est ce que Paris espère avec des intérêts en Arabie Saoudite et au Qatar pour l’Italien. Si ce dernier espérait continuer à évoluer en Europe, aucun club ne s’est manifesté à son sujet.

Alors que le PSG a disputé trois matchs cette saison, Marco Verratti n’a pas été convoqué une seule fois dans le groupe parisien par l’entraîneur Luis Enrique. Et si le technicien espagnol avançait qu’il fallait être attentif à ses faits et gestes, le milieu de terrain italien n’a clairement plus sa place au sein du collectif parisien.

Marco Verratti s’éloigne de l’Arabie Saoudite

Marco Verratti devrait donc quitter le PSG d’ici la fin du mercato estival. Mais pour le moment, les deux clubs saoudiens avec lesquels le milieu italien s’était entendu (Al-Hilal et Al-Ahli) ne semblent plus en mesure d’accueillir le joueur de 30 ans. S’il s’agit d’un problème financier pour Al-Hilal, Al-Ahli aurait tout simplement abandonné la piste annonce l’Équipe .

Aucun club en Europe pour Verratti