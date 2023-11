Il l'affirme, Griezmann surclasse la star du Real Madrid !

Hugo Chirossel

Arrivé cet été en provenance du Borussia Dortmund, Jude Bellingham impressionne sous les couleurs du Real Madrid, avec qui il a inscrit 13 buts cette saison. Mais selon Rodrigo Riquelme, il n’est pas encore au niveau d’Antoine Griezmann. Le joueur de l’Atlético de Madrid estime que l’international français est plus complet.

Après des saisons compliquées, notamment lors de son passage au FC Barcelone, Antoine Griezmann est de retour à son meilleur niveau. Que ce soit en équipe de France ou avec l’Atlético de Madrid, l’attaquant de 32 ans est indispensable et cela se voit dans les chiffres. L’international français a inscrit 12 buts toutes compétitions confondues avec les Colchoneros cette saison.

«C'est facile de jouer avec ce genre de joueur»

Au-delà d’être décisif, Antoine Griezmann est également un excellent coéquipier, en témoignent les propos du joueur de l'Atlético de Madrid, Rodrigo Riquelme, à son égard. « Jouer avec Griezmann est très facile. Il fait tout bien. Il est toujours souriant. Il a un caractère impressionnant. C'est facile de jouer avec ce genre de joueur. C'est normal qu'il y ait une bonne entente entre nous, car il rend tout trop facile », a-t-il déclaré, dans un entretien accordé à Radio Marca .

«Je pense que Griezmann est plus complet»