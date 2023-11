Mbappé - PSG : Le Real Madrid poussé à aller voir ailleurs

Alexis Brunet

Le Real Madrid cherche depuis de nombreuses saisons à faire venir Kylian Mbappé. Cela pourrait enfin arriver l'été prochain, car le Français n'a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG, et si cela ne change pas, il sera donc libre de s'engager où il le souhaite. Pourtant, en Espagne, tout le monde ne veut pas de l'attaquant parisien. C'est le cas notamment d'Iván Zamorano.

Kylian Mbappé est un joueur du PSG, mais cela ne sera peut-être plus le cas la saison prochaine. Le champion du monde arrive en fin de contrat, et il n'a toujours pas prolongé. Le club de la capitale est donc sous pression, et il pourrait perdre l'un de ses meilleurs joueurs.

Zamorano ne veut pas de Mbappé au Real Madrid

Ancienne légende du Real Madrid, Iván Zamorano s'est exprimé sur le cas Kylian Mbappé, pour l'émission Misión Europa . Le Chilien est contre l'arrivée du Français en Espagne, et souhaiterait que les Madrilènes recrutent un numéro neuf plutôt que le joueur du PSG. « Si vous me posez des questions sur les besoins du Real Madrid, et que vous parlez de Mbappé alors que vous avez Vinicius ou Rodrygo, récemment prolongés, et dont l’apport a déjà été prouvé… Je pense que le Real Madrid a besoin d’un vrai 9. C’est très difficile de marquer 15 ou 20 buts de moins par saison, donc j’estime que le Real Madrid en a besoin. »

PSG : Mbappé doublé par Haaland sur le mercato ? La réponse ! https://t.co/IutSwSrUdP pic.twitter.com/eEMc8gKlpx — le10sport (@le10sport) November 12, 2023

Le Real Madrid a besoin d'un neuf