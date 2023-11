Au Real Madrid, il vibre pour Antoine Griezmann !

Thomas Bourseau

Incontournable en équipe de France, Antoine Griezmann l’est aussi à l’Atletico de Madrid. Après un passage mitigé au FC Barcelone, le Français revit à Madrid et impressionne même chez le rival du Real Madrid. C’est en tout cas ce qu’il faut tirer de la sortie médiatique de Rodrygo Goes.

Antoine Griezmann fait le bonheur des supporters colchoneros cette saison. De retour à son meilleur niveau tant dans le jeu qu’au niveau des statistiques, le champion du monde tricolore reste sur trois buts et une passe décisive lors des deux dernières sorties de l’Atletico de Madrid.

Antoine Griezmann est apprécié… de Rodrygo Goes !

Son talent est tel que même les rivaux territoriaux merengue du Real Madrid semblent apprécier Antoine Griezmann. Et ce n’est pas Rodrygo Goes qui dira le contrat. L’attaquant du Real Madrid a été invité à donner deux noms de joueurs qu’il apprécie. En plus de Raphinha du FC Barcelone, il a cité Griezmann pour la Cadena COPE.

«Antoine est un joueur qui restera dans l'histoire du club»