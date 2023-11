Deschamps choqué par Griezmann

Jean de Teyssière

Antoine Griezmann fait partie de l'équipe de France depuis 2014 et fait déjà partie de la légende des Tricolores. Le natif de Mâcon a été l'un des grands artisans de la victoire en Coupe du monde 2018 mais aussi de la belle aventure française en 2022. Mais au-delà de ça, c'est le chouchou des supporters français mais aussi de Didier Deschamps, dithyrambique quand il faut évoquer son numéro 7.

Les statistiques d'Antoine Griezmann parlent pour lui : 125 sélections, 44 buts inscrits, 82 matchs consécutifs en tant que titulaire... Le milieu de terrain français est très certainement le premier nom que couche Didier Deschamps sur la feuille de match. Le numéro 7 des Bleus est la valeur sûre de cette équipe de France et s'est constitué très vite comme un véritable leader.

«Pour une équipe, c’est merveilleux de l'avoir»

Interviewé par Téléfoot ce dimanche, le sélectionneur des Bleus depuis 2012, Didier Deschamps, parle de son homme de base depuis plus de neuf ans : « Pour une équipe, c’est merveilleux de l'avoir. C'est un bel exemple. Je l’ai accompagné au fil des années, des matchs, des compétitions. Une relation humaine et de confiance s’est créée Je sais ce que je lui dois, ce qu’il a fait sur le terrain pour cette équipe de France. »

Une star de Deschamps out, c’est un énorme regret https://t.co/IC5tJADJXl pic.twitter.com/9bnAeJWXtc — le10sport (@le10sport) November 8, 2023

«Humainement, c’est quelqu'un de très attachant»