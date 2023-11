Après Zaïre-Emery, Deschamps prépare une autre surprise ?

Pierrick Levallet

Pour le rassemblement de novembre en équipe de France, Didier Deschamps a décidé de sélectionner Warren Zaïre-Emery. Le crack de 17 ans, impressionnant avec le PSG depuis le début de saison, devrait donc connaître ses débuts chez les Bleus prochainement. Mais dans les mois à venir, Didier Deschamps pourrait réserver une autre surprise dans sa liste.

Sacha Boey frappe à la porte de l'équipe de France

Comme le rapporte L’Equipe , plusieurs prétendants postuleraient pour la place de latéral droit sur le long terme. Titulaire avec Galatasaray et étant le joueur le plus utilisé en Europe à son poste, Sacha Boey flambe depuis le début de saison. À 23 ans, l’ancien Rennais brille et était déjà un candidat à droite après la blessure de Jules Koundé en octobre dernier. « Il y a d'autres joueurs qui jouent latéraux droit et que l'on suit. Après, c'est la concurrence et je privilégie ce que je peux considérer comme optimal pour l'équipe de France » confiait d’ailleurs Didier Deschamps en conférence de presse, laissant entendre que la porte était ouverte.

Diakité et Sildillia pointent le bout de leur nez

Mais Sacha Boey n’est pas le seul à impressionner dans le couloir droit. Auteur d’un bon début de saison avec le LOSC, Bafodé Diakité (3 buts et une passe décisive) est le deuxième défenseur le plus décisif de Ligue 1 derrière Achraf Hakimi. Le défenseur de 22 ans, qui peut aussi évoluer dans l’axe, dispose d’un profil très complet. Kiliann Sildillia commence également à pointer le bout de son nez. Second choix de Thierry Henry chez les Espoirs après Malo Gusto, le latéral droit du SC Fribourg a fait bonne impression lors du dernier rassemblement avec les Bleuets . Du haut de ses 21 ans, Kiliann Sildillia est plutôt polyvalent. Christian Streich, coach du SC Fribourg, mise d’ailleurs sur ce point depuis le début de saison (5 postes différents en 14 matchs jusqu'à présent).

Assignon, Kalulu, Kumbedi... Deschamps va avoir l'embarras du choix

Lorenz Assignon pourrait également débarquer en équipe de France dans les années à venir. Titulaire durant tous les matchs du Stade Rennais en Ligue 1, le défenseur de 23 ans est l’élément le plus utilisé par Bruno Génésio cette saison. Successeur d’Hamari Traoré, Lorenz Assignon se montre souvent offensif. Mais sa palette s’élargit, lui qui n’a pas peur d’aller au duel non plus. Enfin, Pierre Kalulu (AC Milan) et Saël Kumbedi (OL) pourraient postuler au poste de latéral droit en équipe de France. Didier Deschamps devrait avoir l’embarras du choix dans les années à venir.