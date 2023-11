Attaqué, Le Graët sort du silence pour Deschamps

Axel Cornic

Auditionné par l’Assemblée nationale ce mardi, Noël Le Graët a été interrogé sur plusieurs sujets. Cela a notamment été le cas de la prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026, annoncé lors d’un comité exécutif extraordinaire qui s’était tenu quelques semaines après la finale de la Coupe du monde au Qatar.

L’impact de Didier Deschamps sur le football français n’est plus à prouver. Arrivé en 2012, il a notamment remporté une Coupe du monde en 2018 ainsi qu’une Ligue des Nations en 2021, sans oublier une finale d’Euro en 2016 et une finale mondiale en 2022. Pourtant, il semble de moins en moins faire l’unanimité...

« Le président peut le faire »

En effet, l’annonce de la prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026 avait fait beaucoup de bruit l’hiver dernier, nombreux trouvant la durée exagérée. Elle avait d’ailleurs été décidée directement par un certain Noël Le Graët. « Le président peut le faire. J'ai aussi un COMEX de douze membres et on parle » a confié l’ancien président de la FFF ce mardi, devant l’Assemblée nationale.

« Si on avait fait un vote national, Deschamps aurait eu 80% des votes »