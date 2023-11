Le PSG reçoit un coup de main de Deschamps pour sa recrue star

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, le PSG a accueilli plusieurs joueurs importants de l’équipe de France, à l’instar de Randal Kolo Muani, qui avait su se faire remarquer lors de la dernière Coupe du monde. Les débuts de l’international tricolore peinent encore à convaincre pleinement, mais celui-ci peut compter sur le soutien de Didier Deschamps depuis la rentrée.

Arrivé au PSG cet été en provenance de l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani a changé de dimension avec ce transfert estimé à 85M€ bonus compris. Forcément, les attentes sont grandes et les critiques s’abattent facilement. L’international français peine à convaincre depuis le début de la saison, mais Didier Deschamps apparaît comme un soutien important dans cette période de changement pour l’attaquant.

« C’est important pour moi qu’un coach soit aussi proche de ses joueurs »

« Oui, il m’a beaucoup aidé, on échange pas mal à chaque sélection , a déclaré Randal Kolo Muani, interrogé par RMC. Il me donne énormément de conseils. Ça me permet d’avancer, de continuer à travailler. C’est important pour moi qu’un coach soit aussi proche de ses joueurs. »

« Ça m’a vraiment fait chaud au cœur »