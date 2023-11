Une recrue du PSG balance sur son calvaire !

Pierrick Levallet

Parti au clash avec l'Eintracht Francfort pour forcer son transfert au PSG, Randal Kolo Muani a fini par avoir gain de cause. L'attaquant de 24 ans a signé dans la capitale cet été mais a éprouvé quelques difficultés à s'adapter à son nouvel environnement. Il s'est d'ailleurs récemment confié sur son calvaire après son arrivée.

En toute fin du mercato, le PSG a réussi à boucler le transfert de Randal Kolo Muani. Les dirigeants parisiens n’ont d’ailleurs pas lésiné sur les moyens pour convaincre l’Eintracht Francfort. Le club de la capitale est en effet tombé d’accord avec le pensionnaire de Bundesliga autour d’une opération à 90M€. Et à son arrivée, Randal Kolo Muani a eu quelques difficultés à s’acclimater à son nouvel environnement même s’il connaissait déjà le championnat.

Kolo Muani a galéré à ses débuts au PSG

Auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 10 matchs jusqu’à présent, Randal Kolo Muani peine pour le moment à afficher les mêmes prestations qu’il affichait en Allemagne. Mais les choses semblent aller de mieux en mieux pour l’international français, qui se sent de plus en plus à l’aise aux côtés de Kylian Mbappé dans le groupe du PSG. L’attaquant de 24 ans s’est d’ailleurs livré sur son début de saison assez délicat.

«Je reprends du plaisir»