Luis Enrique calme le jeu pour Zaïre-Emery !

Agé seulement de 17 ans, Warren Zaïre-Emery est la révélation de ce début de saison au PSG. Le joueur, apparu pour la première fois la saison dernière sous les ordres de Christophe Galtier, a franchi un cap cette année. Le milieu de terrain est déjà comparé aux plus grands. Mais pour Luis Enrique, il faut faire preuve de patience avec le natif de Montreuil.

Le PSG tient un diamant brut. Pur produit de la formation parisienne, Warren Zaïre-Emery est l'une des grandes fiertés du club. A seulement 17 ans, le milieu de terrain s'épanouit sous les ordres de Luis Enrique, jusqu'à devenir l'un des patrons de l'entrejeu. Le vestiaire du PSG est déjà admiratif. « Nous avons des joueurs offensifs de grande classe. Warren (Zaïre-Emery) est un joueur incroyable, il est très jeune. J'ai été surpris quand je suis arrivé » a confié Milan Skriniar vendredi dernier après la rencontre face à Montpellier au cour duquel Zaïre-Emery a trouvé le chemin des filets.

Zaïre-Emery convoqué en équipe de France ?

Zaïre-Emery passe toutes les étapes avec succès. Désormais, le milieu de terrain a les yeux rivés sur le Milan AC, prochain adversaire du PSG en Ligue des champions. Lors de leur premier affrontement au Parc des Princes, le joueur de 17 ans avait été élu homme du match. Bis repetita avant d'être appelé par Didier Deschamps jeudi prochain ? Luis Enrique ne s'en plaindrait pas. « Warren est un diamant. Il est encore très jeune, il a forcément des choses à améliorer. Il joue en fonction de ses coéquipiers. Il sait où aller sur le terrain. C'est facile d'entraîner un joueur comme lui, avec ses caractéristiques innées. Sa plus grande qualité, c'est qu'il est humble. Il a 17 ans. Ça vient de son éducation, je pense » a-t-il confié en conférence de presse.

« On doit être patients »