PSG : Une grande annonce va tomber pour Zaïre-Emery

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Grande première pour Warren Zaïre-Emery. Selon plusieurs sources, le jeune joueur du PSG va être convoqué par Didier Deschamps pour participer au prochain rassemblement des Bleus. Une juste récompense pour le milieu de terrain de 17 ans, qui enchaîne les prestations de qualités en Ligue 1, mais aussi en Ligue des champions.

Les prestations XXL de Warren Zaïre-Emery ne sont pas passées inaperçues auprès de Didier Deschamps. « Il me plaît, oui, je l’ai déjà dit. Il plaît à beaucoup de monde. Avec son jeune âge, il fait preuve de beaucoup de maturité et il enchaîne les performances de très haut niveau. C’est une très bonne chose. Il est Français et il est susceptible d’être sélectionné tôt ou tard » avait confié le sélectionneur de l'équipe de France lundi dernier.

PSG : Ousmane Dembélé se fait déjà recaler pour son prochain transfert https://t.co/EAv0DSJD84 pic.twitter.com/QC9Sldmush — le10sport (@le10sport) November 5, 2023

Deschamps va le convoquer ce jeudi

Et comme le confirme Le Parisien ce lundi, Deschamps ne va faire attendre Zaïre-Emery trop longtemps. Le milieu de terrain du PSG devrait être appelé par le sélectionneur jeudi. S'il entre en jeu face à Gibraltar ou face à la Grèce, il pourrait, tout simplement, devenir le plus jeune joueur à débuter une rencontre sous le maillot bleu depuis la fin de la seconde guerre mondiale. En réalité, cette convocation est tout sauf une surprise. Le milieu de terrain a marqué les esprits en ce début de saison et a même épaté un certain Thierry Henry, son coach chez les Espoirs.

« Je n’ai jamais vu un joueur aussi jeune être aussi mature »