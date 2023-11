PSG : 200M€ pour un transfert de Zaïre-Emery ?

Alexis Brunet

Le PSG a recruté de nombreux joueurs cet été. En attaque notamment, le club de la capitale a misé de sommes folles, sur Randal Kolo Muani notamment, ou bien Ousmane Dembélé. Mais au niveau du milieu de terrain, le champion de France s'est montré plus raisonnable. À part pour Manuel Ugarte, Paris n'a pas signé de gros chèques. Le PSG a décidé de faire confiance à Warren Zaïre-Emery, et cela est une réussite. Les dirigeants parisiens ne veulent pas se séparer de leur crack, et cela même pour 200M€, d'après un ancien directeur sportif.

Mardi, le PSG retrouve l'AC Milan en Ligue des champions. Lors du match aller, le club de la capitale s'était largement imposé sur le score de 3-0. Un succès notamment marqué par la prestation XXL de Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain parisien avait délivré deux passes décisives, et il avait été élu homme du match. Mais ce n'est pas la seule bonne performance du jeune Français, car ce dernier confirme rencontre après rencontre.

Le PSG prêt à refuser une offre de 200M€ pour Zaïre-Emery ?

À seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery impressionne déjà tout le monde. Mais quel est le prix du phénomène parisien ? Le journal L’Équipe s'est intéressé à la question, et il a interrogé un ancien directeur sportif d'un club du top 10 européen. Pour ce dernier WZE n'a pas de prix, et le PSG ne le vendra pas, même pour 200M€. « Aujourd’hui déterminer la valeur de ce type de profil est très compliqué, car c’est le marché qui le fera entre un acheteur et un vendeur. Partant de ce principe, et alors que l’on sait que Paris, même à 200M€, ne le vendra pas, parce qu’au-delà de sa valeur sportive, symboliquement, c’est impossible, Zaïre-Emery n’a pas de prix. On le sait tous, un « 2006 », qui joue, qui est capable d’être décisif en L1 et en C1, ça a une valeur énorme. »

Mercato : Transfert XXL au PSG, un rêve est réalisé https://t.co/79GNPg8qR0 pic.twitter.com/lsYX96B00C — le10sport (@le10sport) November 6, 2023

Le PSG est proche de le prolonger