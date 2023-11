Le PSG touche au but pour sa prochaine signature

Alexis Brunet

Le PSG est toujours à la recherche des meilleurs talents mondiaux. Pourtant cette fois-ci, il est probable que le club de la capitale compte déjà dans ses rangs le talent des prochaines années. En effet, Warren Zaïre-Emery impressionne déjà tout le monde à 17 ans. Le champion de France serait d'ailleurs tout proche de le prolonger.

Durant les dernières années, le PSG a dépensé des sommes folles pour mettre la main sur certains des meilleurs joueurs du monde. En 2017 par exemple, le club de la capitale avait déboursé 222M€ pour Neymar, ou bien 180M€ pour mettre la main sur Kylian Mbappé.

Le PSG possède un crack avec Zaïre-Emery

Cette fois, le PSG pourrait bien déjà compter dans ses rangs un joueur à plus de 100M€. En effet, Warren Zaïre-Emery impressionne tout le monde à Paris. Le milieu de terrain n'a que 17 ans, et il est déjà titulaire en championnat, et en Ligue des champions. Il est fort probable qu'il soit bientôt appelé par Didier Deschamps en Équipe de France A, ce qui va encore plus faire grimper son prix.

Le PSG est proche de prolonger WZE