PSG : Zaïre-Emery concurrencé par un ancien chouchou de l'OM ?

Alexis Brunet

Cette saison, Warren Zaïre-Emery n'en finit plus d'impressionner la Ligue 1. Le milieu du PSG brille de mille feux, et ses très belles performances pourraient bien lui ouvrir rapidement les portes de l'Équipe de France A. Le joueur de 17 ans est pressenti pour faire partie de la prochaine liste de Didier Deschamps, mais il devra faire avec la concurrence de l'ancien marseillais Mattéo Guendouzi.

Le PSG aime recruter des stars à chaque mercato. Il est donc très difficile de se faire une place au sein de l'effectif parisien, quand on est un jeune joueur. Pourtant Warren Zaïre-Emery prouve que cela est possible. À seulement 17 ans, le milieu de terrain est titulaire à Paris, et il brille depuis le début de saison.

Zaïre-Emery bientôt appelé par Deschamps ?

Warren Zaïre-Emery pourrait bien être rapidement récompensé de ses bonnes performances. En effet, d'après les informations de Téléfoot , le joueur du PSG est pressenti pour faire partie de la prochaine liste de Didier Deschamps, qui sera révélée le 9 novembre.

Mattéo Guendouzi veut revenir chez les Bleus