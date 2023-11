Le PSG a contacté une icône de l'OM !

Benjamin Labrousse

Connu en tant qu’ancien joueur, mais aussi en tant que dirigeant du PSG, Leonardo a également connu plusieurs passages mitigés en tant qu’entraîneur. Coach d’Antalyaspor (Turquie) en 2017 le temps de quelques matchs, le Brésilien a côtoyé un certain Samir Nasri. L’ancien joueur de l’OM a d’ailleurs révélé que ce dernier avait tenté de le recruter lorsqu’il évoluait encore à Arsenal.

Racheté par le fonds d’investissement qatari QSI en 2011, le PSG a connu une ascension spectaculaire sur la scène nationale et européenne. Une croissance en partie dû à l’arrivée dès juillet 2011 de Leonardo en tant que directeur sportif. Ayant effectué un recrutement ambitieux à Paris, l’ancien milieu de terrain a également connu plusieurs échecs. Récemment, c’est l’ancien de l’OM Samir Nasri qui a affirmé avoir refusé une approche du directeur sportif du PSG.

« Il voulait me recruter »

Dans un long entretien accordé au JDD , Samir Nasri a relaté sa rencontre avec Leonardo : « C’est un homme de parole, alors que je peux entendre exactement l’inverse dans le monde du football. C’est très rare dans le milieu. On s’est connu en 2010, il était entraîneur de l’Inter, j’étais à Arsenal, il voulait me recruter. Les discussions avancent et à un moment donné, il me dit : « On arrête avec l’Inter parce que je vais partir ailleurs, mais je te rappelle ». Ce qu’il a fait quand il est arrivé au PSG. J’ai refusé » .

« En tant que Marseillais, je ne pouvais pas »