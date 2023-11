PSG : Il l’annonce, Luis Enrique va devoir bouleverser ses plans

Benjamin Labrousse

Après sa large victoire face à Montpellier ce vendredi au Parc des Princes (3-0), le PSG affronte l’AC Milan mardi soir en Ligue des Champions. Une rencontre dans laquelle l’entraîneur parisien Luis Enrique va devoir trancher entre Vitinha et Kang-In-Lee au milieu de terrain. Ancien parisien, Jérôme Leroy affirme que l’Espagnol doit adapter son choix à son adversaire.

Le PSG peut prendre son envol. Après cinq victoires en autant de matchs depuis la lourde défaite concédée face à Newcastle (4-1) le 4 octobre dernier, le club parisien arrive en confiance face à l’AC Milan. Ce mardi soir, les partenaires de Kylian Mbappé pourraient en cas de victoire, prendre leur envol à la tête du groupe F de C1.

« Lee est plus à l'aise dans le couloir »

Une rencontre qui sera marquée par le choix de Luis Enrique de titulariser Vitinha ou Kang-In-Lee dans l’entrejeu. « Les deux se ressemblent, ils sont petits, véloces à la perte du ballon, ils prennent bien les espaces et se déplacent bien sans ballon même si Lee est plus à l'aise dans le couloir » , analyse l’ancien joueur du PSG (1995-2000, puis 2002-2003) Jérôme Leroy pour l’Équipe .

« Le choix entre les deux dépendra de l'adversaire »